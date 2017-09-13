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Экономика

Госдолг Нижегородской области за август 2017 года снизился на 2,8%

13 сентября 2017 12:53  [36] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Госдолг Нижегородской области за август 2017 года снизился на 2,8%. Об этом говорится в материалах на сайте областного минфина 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, государственный долг региона по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 70 млрд 911 млн рублей, что на 2 млрд 70 млн рублей, или на 2,8% меньше, чем на 1 августа 2017 года. Также это на 9,5% меньше по сравнению с 1 января 2017 года.

В структуре государственного долга 9,2 млрд рублей - это кредиты коммерческих банков, 34,5 млрд рублей – бюджетные кредиты, 26,9 млрд рублей приходится на займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Еще 308 млн рублей составляют госгарантии. Расходы на обслуживание долга составляют 4,1 млрд рублей при лимите на 2017 год в 4,9 млрд рублей.

Напомним, на начало 2017 года госдолг Нижегородской области составлял 78,4 млрд рублей.

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