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Происшествия

Полицейские изъяли 28 кустов культивированной конопли в Чкаловском районе Нижегородской области

13 сентября 2017 13:32  [64] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области изъяли 28 кустов марихуаны в Чкаловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, сначала полицейские задержали двоих граждан в Нижнем Новгороде, подозреваемых в незаконном обороте психоактивных веществ. При их досмотре был обнаружен и изъят пакетик с зеленым растительным веществом.

Сотрудники наркоконтроля установили, что задержанные занимаются культивацией марихуаны в Чкаловском районе в доме, который принадлежит одному из них. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 кустов марихуаны, а также оборудование для ее выращивания и пакетик с высушенным растением.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.2 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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