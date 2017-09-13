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Грузовик насмерть сбил мужчину в Кстово Нижегородской области 12 сентября 2017 года. об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 21:00 на 7 км автодороги Кстово – Дальнее Константиново. Согласно информации, 53-летний водитель большегруза MAN совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.
В результате ДТП 36-летний пешеход получил смертельное ранение.
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