Грузовик насмерть сбил мужчину в Кстово Нижегородской области 12 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Грузовик насмерть сбил мужчину в Кстово Нижегородской области 12 сентября 2017 года. об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 21:00 на 7 км автодороги Кстово – Дальнее Константиново. Согласно информации, 53-летний водитель большегруза MAN совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

В результате ДТП 36-летний пешеход получил смертельное ранение.