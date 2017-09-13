Движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября в связи с конкурсом трамваев

Фото:
Движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Согласно информации, движение по Рождественской закрыто в связи с проведением всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая". Движение перекрыто на всей улице на участке от площади Народного единства до площади Благовещеская.
13 сентября улица закрыта с 09:30 до 20:00, 14 сентября движение будет ограничено с 07:00 до 16:00.
Движение транспорта будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и приостановкой движения общественного транспорта.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+