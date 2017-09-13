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Общество

Движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября в связи с конкурсом трамваев

13 сентября 2017 14:03  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, движение по Рождественской закрыто в связи с проведением всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая". Движение перекрыто на всей улице на участке от площади Народного единства до площади Благовещеская.

13 сентября улица закрыта с 09:30 до 20:00, 14 сентября движение будет ограничено с 07:00 до 16:00.

Движение транспорта будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и приостановкой движения общественного транспорта.

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