Движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября в связи с конкурсом трамваев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде закрыто 13 и 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, движение по Рождественской закрыто в связи с проведением всероссийского конкурса "Лучший водитель трамвая". Движение перекрыто на всей улице на участке от площади Народного единства до площади Благовещеская.

13 сентября улица закрыта с 09:30 до 20:00, 14 сентября движение будет ограничено с 07:00 до 16:00.

Движение транспорта будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам и приостановкой движения общественного транспорта.