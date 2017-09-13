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Происшествия

Заведующая детсадом в Арзамасском районе Нижегородской области осуждена за мошенничество с платежными картами

13 сентября 2017 14:10  [41] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил заведующую детским садом в Арзамасском районе Нижегородской области к двум годам лишения свободы условно за мошенничество с использованием платежных карт. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, заведующая, злоупотребляя доверием воспитателей детского сада, предлагала им перечислять на их счет денежные средства в качестве премиальных, с тем намерением, чтобы они снимали эти денежные средства со своих банковских карточек и отдавали ей, якобы на проведение ремонта в детском саду.

Однако, на самом деле, никаких ремонтных работ в детском саду не проводилось и не планировалось. Доверившись заведующей, воспитатели обналичивали денежные средства и передавали их заведующей. Таким образом, в 2014 году заведующая похитила у воспитателей денежные средства на сумму 22 тысячи рублей.

В судебном заседании заведующая детским садом признала свою вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, возместила потерпевшим материальный ущерб в полном объеме.

Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт), и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года, условно с испытательным сроком на год. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

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