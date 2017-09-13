Природоохранная прокуратура: "На дне Волги — 53 затонувших судна!" - анонс НР Общество

Прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Максим Макашов: "На дне Волги — 53 затонувших судна!" - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 13 сентября 2017 года.

Сотни нарушений экологического законодательства вскрыла Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. В числе них: стихийные свалки в лесопарковых хозяйствах города, слив жидких бытовых отходов хозяйствами региона прямиком в нижегородские водоемы, а также рыбацкие поселки-призраки, из которых только обнаруженных — аж 600 штук! Кроме того, на дне водоемов ныне покоятся более пяти десятков затонувших плавательных средств, отравляющих и без того страдающую флору и фауну рек. О каких еще нарушениях рассказал "Нижегородский рабочий" нижегородский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Максим Макашов и как с ними борются надзорные органы — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Новость, взбудоражившая нижегородскую журналистику: Ирина Вдовина вернулась на телекомпанию "Волга"! Эффектную ведущую нижегородские телезрители помнят по проекту "Воскресная гостиная" на телекомпании "Волга". После эпохи телевидения у эффектной телеведущей наступила эпоха глянца и даже культурного продюсерства. А затем она и вовсе посвятила себя только семье. Теперь перед Ириной Вдовиной стоит не шуточная задача: показать и коллегам, и зрителям, что такое телевидение будущего. При этом сама красавица на этот раз останется за кадром... Какие большие перемены ожидают телеканал "Волга" в ближайшее время, как именитая телеведущая намеревается удивить зрителя ощущением реалити, и какую роль в новой эфирной сетке сыграют нижегородские тренд-сеттеры — подробности в свежем номере "Нижегородский рабочий".

Вакансии по осени считают: эксперты "Нижегородского рабочего" - аналитическая служба "Робота.ру" узнала, чего ждать соискателям и работодателям после летнего сезона. А августе после небольшого затишья работодатели с новой силой стали искать сотрудников. Наибольшим спросом при этом пользовались специалисты без опыта. А вот у юристов и банковских служащих наблюдается печальная статистика — число вакансий в этих сферах снижается месяц от месяца. В каких именно сферах сейчас наибольшее количество вакансий и где самые низкие и высокие зарплаты — читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".