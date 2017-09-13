Все жители домов признанными аварийными до 2012 года в Нижегородской области переехали в новые квартиры Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все жители домов признанными аварийными до 2012 года в Нижегородской области переехали в новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 13 сентября 2017 года.

"Я часто общаюсь с "переселенцами" из аварийного жилья, только за последние две недели вручал ключи от нового жилья на Бору и здесь, в Кулебаках. Впечатление каждый раз двойственное. С одной стороны, радость, а с другой — люди плачут от счастья, что у них теперь есть водопровод и канализация, потому что всю жизнь по очереди с соседями мылись в бане. Подобное в 21 веке просто недопустимо", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

По его словам, сейчас переселены почти все нижегородцы, чьи квартиры и дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года.

"На сегодняшний день еще тысячи человек нуждается в смене жилья. Эта задача выполнимая, поэтому мы будем подключать муниципалитеты, чтобы в короткие сроки жителям дать комфортабельное и благоустроенное жилье", - сказал губернатор во время поездки в г. Кулебаки.

"Задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, выполняются в срок - по программе переселения улучшили свои жилищные условия уже почти 15 тысяч человек. Для их переселения введено в эксплуатацию 550 многоквартирных домов, только в 2017 году по программе введен в эксплуатацию 86 домов", - сообщил министр строительства региона Алексей Сыров.