Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в похищении людей и незаконной продаже их жилья в составе ОПГ Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в похищении людей и незаконной продаже их жилья в составе организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 13 сентября 2017 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по сентябрь 2016 года обвиняемый в составе организованной группы в соответствии с распределением ролей подыскивал одиноких граждан, злоупотребляющих спиртным.

Он входил с ними в доверительные отношения и сообщал ложную информацию о грозящей им опасности со стороны преступников или правоохранительных органов. "После возникновения у потерпевших ложного чувства опасности обвиняемый и иные участники ОПГ предлагали потерпевшим переехать из привычного места жительства в предоставленное участником ОПГ другое жилище, продать принадлежащую квартиру, а полученные денежные средства использовать в совместной предпринимательской деятельности в сфере животноводства с участием обвиняемого", - говорится в сообщении.

Затем обвиняемый и члены группы под обманным предлогом перемещали потерпевших в Краснобаковский район Нижегородской области, где контролировали их перемещение и ограничивали общение с привычным кругом лиц.

"При отсутствии у потерпевших паспорта — организовали его получение по ускоренной процедуре, после чего получали от потерпевших правоустанавливающие документы на жилище, и собирали необходимый пакет документов для совершения сделки купли-продажи объекта недвижимости и последующей государственной регистрации перехода права собственности", - говорится в сообщении.

После сделки по продаже деньги за жилье у потерпевших изымались якобы для ведения совместной предпринимательской деятельности. "После этого потерпевшие, оказавшись без средств к существованию и удостоверяющих личность документов, вдали от привычной среды своего обитания и круга общения, принуждались к безвозмездной работе на ферме обвиняемого за ежедневное питание, то есть их труд использовался как рабский", - говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемый, в соответствии с распределением ролей в ОПГ, должен был контролировать постоянное местонахождение потерпевших на ферме, их рабский труд, лишая потерпевших возможности обратиться в правоохранительные органы с заявлениями.

Деятельность ОПГ была пресечена следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области после того, как один из потерпевших смог сбежать и сообщить о совершенных в отношении него преступлениях.

В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он не признал, от дачи показаний отказался.

В отношении остальных участников ОПГ материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

По данным СК, обвинение 35-летнему нижегородцу было предъявлено по пяти преступлениям. Дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), п."а" ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой), а также преступлений, предусмотренных п."а" ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений), ч.2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия) и ч.3 ст.127.2 УК РФ (использование рабского труда, совершенное организованной группой в отношении двух и более лиц, с применением насилия и с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевшего).

В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.