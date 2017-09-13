Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 21 августа кстовчанина Андрея Машканцева Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 21 августа кстовчанина Андрея Машканцева. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 13 сентября 2017 года.



Согласно информации, 49-летний жителя города Кстово Нижегородской области 21августа 2017 года, ушёл из дома рано утром на работу и по настоящее время не вернулся домой.



Пропавший был одет в серую куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красными вставками. При себе был черный пакет со спецодеждой, контейнер с едой на обед. Также при себе имел кнопочный черно-синий телефон. С тех пор на связь не выходил



Его рост приблизительно 170 см, имеет среднее телосложение, русые с сединой волосы, голубые глаза. На левой брови имеется шрам, на носу на переносице была операция.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтёры просят позвонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

Фото: ПСО "Волонтер"