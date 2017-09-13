ООО "Тандем центр" обратилось в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО "Нижегородский ритуальный дом" Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Тандем центр" обратилось в арбитражный суд с иском о банкротстве ООО "Нижегородский ритуальный дом". Об этом сообщается в материалах с сайта Арбитражного суда Нижегородской области от 12 сентября 2017 года.



Согласно информации из электронной картотеки суда, заявителем является ООО "Тандем центр" в лице ликвидатора общества Андрея Украинца, ответчиком выступает ООО "Нижегородский ритуальный дом", являющийся инвестором строительства нижегородского крематория. Размер требований ликвидатора составляет более 41 млн рублей. Дата судебного заседания ан данный момент не назначена.



Напомним, что в январе 2017 года суд удовлетворил иск Дмитрия Дзепы о возвращении доли в уставном капитале "Нижегородского ритуального дома". По данным на август текущего года уставный капитал ООО "Нижегородский ритуальный дом" составляет 10 млн 10 тысяч рублей, из которых 66,7% принадлежат ООО "Компания Терра", остальные 33,3% - Льву Щеголеву. Учредителем выступает Игорь Щеголев (99%).