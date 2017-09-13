Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 17:00 на проспекте Ленина, 67/1. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка находилась в сопровождении взрослых. После осмотра медиками была отпущена.