Фото:
Автомобиль сбил девятилетнюю девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 17:00 на проспекте Ленина, 67/1. Согласно информации, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. Девочка находилась в сопровождении взрослых. После осмотра медиками была отпущена.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+