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Бизнес

Промсвязьбанк признан лучшим банком России в сфере cash management по результатам исследования журнала Euromoney

14 сентября 2017 11:08  [51] Бизнес

Промсвязьбанк вошел в ТОП-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в сфере cash management, а также признан лучшим банком в России. Об этом стало известно по результатам ежегодного исследования мирового рынка cash management 2017, проведенного международным финансовым журналом Euromoney.

Согласно результатам исследования, в Западной Европе первое место удержал Deutsche Bank, в странах Центральной и Восточной Европы — Citi, в Азии — Bank of China.

"В рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в сфере cash management мы переместились вверх сразу на пять строчек рейтинга и вошли в ТОП-10, второй год подряд становимся лучшими в России. Это результат колоссальной работы в направлении транзакционного бизнеса. В 2017 году мы запустили для корпоративных клиентов инновационные системы управления финансами корпорации, которые практически не имеют аналогов на российском рынке, внедрили сервисы Host-to-Host, будем расширять функционал этих систем", прокомментировал руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка Евгений Козеренко.

Как сообщается в пресс-релизе, в анкетировании Euromoney приняли участие 30 тысяч крупных компаний различных отраслей и международных финансовых институтов. Респондентами исследования Euromoney стали казначеи и финансовые директора крупных компаний из разных стран мира. Бизнесмены отвечали на вопросы издания об управлении денежными активами, которые предоставляют им банки-партнеры, о том, с какими банками они сотрудничают на глобальном уровне и в отдельных регионах, оценивали уровень их сервиса. Результаты исследования будут опубликованы в октябрьском номере журнала Euromoney.

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