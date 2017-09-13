Житель Уренского района оспорил в суде начисление транспортного налога на "Баргузин" как на автобус Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Уренского района оспорил в суде начисление транспортного налога на ГАЗ-2217 "Баргузин" как на автобус. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 14 сентября 2017 года.

Согласно информации, мужчина обратился в суд с иском к налоговой инспекции о признании незаконными действий налоговой инспекции, по начислению налога на транспортное средство как на автобус.

В иске говорится, что ему принадлежит транспортное средство ГАЗ-2217 "Баргузин", с разрешенной максимальной массой 2,9 тонны, мощностью двигателя 140 л.с., категории "В". Однако, налоговой инспекцией производится начисление транспортного налога на его автомобиль по не подходящей налоговой ставке, так как фактически это легковое транспортное средство категории "В", а налоговым органом оно определяется как "Автобус", на который применяется более высокая налоговая ставка при начислении транспортного налога.

"Суд удовлетворил требования истца и признал незаконными действия налоговой службы по применению к легковому автомобилю ГАЗ-2217, ставки транспортного налога, установленной для автобусов", - говорится в сообщении

Также, суд взыскал с налоговой инспекции в пользу истца судебные расходы, понесенные в связи с обращением в суд - стоимость государственной пошлины и услуг представителя за составление искового заявления в общей сумме 3,3 тысячи рублей.