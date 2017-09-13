Более 60 руководителей предприятий горно-металлургической отрасли посетят ВМЗ 14 сентября Бизнес

III Международный горно-металлургический саммит Фото: пресс-служба "ОМК"

Более 60 руководителей предприятий горно-металлургической отрасли посетят ВМЗ 14 сентября 2017 года в рамках III Международного горно-металлургического саммита. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия, Объединенной металлургической компании (АО "ОМК", г. Москва).



Основная тема саммита – "На пути к цифровому предприятию: повышение эффективности горно-металлургической отрасли". Первый день саммита прошел 13 сентября в Москве. Руководители в области информационных технологий и представители таких компаний, как ОМК, Klöckner & Co, "Северсталь", "Евраз", СПК, Vale, Roy Hill и других, в течение двух дней обменивались опытом, обсуждали инновации и ИТ-проекты в сфере основных бизнес-процессов металлургических и горных предприятий.



"ОМК – это один из ярких примеров цифрового лидерства в металлургии. Мы давно работаем вместе и достигли больших успехов в автоматизации и в инновациях. Мы рады, что партнерствуем не только на этом мероприятии, но и в целом", — отметил генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев.

Директор по информационным технологиям и интеллектуальным системам защиты ОМК Алексей Митенков выступил с презентацией, в которой рассказал о текущих проектах ОМК в сфере развития ИТ. "Это такие проекты как лаборатории больших данных, и промышленного интернета вещей, Agilе, а также единая MES-система, которая внедряется сегодня на Выксунском металлургическом заводе. Данные проекты позволяют ОМК через информационные системы решать вопросы повышения качества продукции, скорости реализации проектов и освоения продукции и полностью автоматизировать управление производством", - сообщается в пресс-релизе.



Сообщается, что 14 сентября, во второй день саммита, запланирована рабочая поездка более 60 руководителей ИТ-направлений ведущих предприятий и компаний горно-металлургической отрасли на Выксунский металлургический завод (АО "ВМЗ", Нижегородская область).