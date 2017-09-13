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Бизнес

Десятитысячный магазин "Пятёрочка" открылся в России

14 сентября 2017 11:42  [28] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Торговая сеть "Пятёрочка" 7 сентября 2017 года открыла 10-тысячный магазин в России. Юбилейным стал универсам в Москве. Одновременно с ним был дан старт работе 11 магазинов и в других регионах страны. Одним из центров праздника федерального масштаба стал Нижний Новгород. На церемонии открытия "Пятерочки" побывал корреспондент НИА Нижний Новгород.

По словам заместителя министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Подовинникова, развитие сети магазинов "Пятёрочка" решает задачу обеспечения населения необходимыми товарами по доступным ценам.

"Универсамы оборудованы всем необходимым для процесса комфортного совершения покупок, что особенно важно для людей с нарушениями здоровья и пожилых граждан", - пояснил он.

По его словам, все больше нижегородских производителей продуктов питания находят в магазинах сети возможности для сбыта своих товаров. "Вся хлебобулочная продукция и почти 100% молочной в магазины региона поставляется нижегородскими предпринимателями", - добавил замминистра.

Заместитель директора Волго-Вятского дивизиона торговой сети "Пятёрочка" Алексей Иванов сообщил, что сейчас в Нижегородской области действует более 400 магазинов "Пятерочка" из которых примерно половина работает в столице региона.

По его словам, в сети магазинов "Пятёрочка" действует политика обеспечения минимальной цены на рынке. Кроме того, пенсионеры, а с недавнего времени и семьи с детьми до 12 лет, пользуются скидками при покупке товаров. Помимо этого, торговая сеть постоянно проводит интересные акции. В рамках одной из них ребята младшего возраста могут собрать коллекцию ластиков в виде любимых героев мультфильма "Тролли". Их можно брать с собой в школу и использовать дома при рисовании.

Новый магазин открыт в доме 59В по улице Героя Юрия Смирнова. Его торговая площадь составляет более 350 кв. м. В магазине работают 13 человек.

Иванов также сообщил, что до конца 2017 года в Нижегородской области планируется открыть еще 32 магазина, в том числе 12 – в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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