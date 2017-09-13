Объем отгрузки товаров предприятиями Дзержинска в I полугодии вырос на 4,4% - до 42,6 млрд рублей Экономика

Объем отгрузки товаров предприятиями Дзержинска в I полугодии вырос на 4,4% - до 42,6 млрд рублей Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем отгруженных товаров собственного производства, предприятиями Дзержинска в I полугодии 2017 года увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 14 сентября 2017 года.

"По обрабатывающим производствам в январе - июне 2017 года рост объема отгруженной продукции произошел на 1,5%, объем отгрузки составил 33,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Директор департамента экономики, промышленности, строительства и экологии администрации Дзержинска Александр Здюмаев во время заседания ассоциации "Дзержинскхимрегион" 13 сентября 2017 года сообщил, что положительные темпы роста объема отгруженной продукции наблюдаются в производстве готовых металлических изделий (137,9%), комплектующих для автотранспортных средств (136,8%), в обработке древесины (125,4%), в производстве текстильных изделий (111,6%), электрооборудования (111,3%), резиновых и пластмассовых изделий (102,2%).

"Произошедшая в последние годы диверсификация производства позволила повысить устойчивость экономики города. Спад в одних секторах промышленности компенсируется ростом в других, ориентированных на экспорт продукции, или в секторах, попавших под процесс импортозамещения. В то же время динамика основных показателей социально-экономического развития в 2017 году замедлилась", - сказал Здюмаев.

По его словам, коммерческий оборот крупных и средних организаций города за январь-июнь 2017 года сохранился на уровне соответствующего периода прошлого года и составил 53,5 млрд рублей.

По данным администрации Дзержинска, по итогам января - июня 2017 года сложился положительный сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций в сумме 1,182 млрд рублей.