Врачи из Гагинского района Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в смерти пациента по неосторожности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врачи из Гагинского района Нижегородской области обвиняются в смерти пациента по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 14 сентября 2017 года.

По версии следствия, утром 14 апреля 2016 года 53-летний мужчина обратился на прием к врачу-отоларингологу с жалобами на длительное кровотечение из носа. Врачом был поставлен диагноз: носовое кровотечение, а также назначена консультация врача-терапевта.

Врач-терапевт поставила пациенту диагноз: гипертоническая болезнь, кризисное течение, осложненное носовым кровотечением, после чего ей было принято решение о госпитализации мужчины в терапевтическое отделение ГБУЗ НО "Гагинская ЦРБ" в экстренном порядке. Врач осуществляла первичный прием пациента в отделении терапии, проводила назначение обследований и медикаментозной терапии, а также осуществляла наблюдение за ним до конца своего рабочего дня. После чего, пациент находился под наблюдением дежурного врача. Однако, врач-терапевт назначила лишь плановую терапию, ей не была оказана неотложная помощь при гипертоническом кризе.

В тот же день в 20:25 минут, в связи с резким ухудшением состояния пациента в терапевтическое отделение медсестрой был вызван дежурный врач. Проведенные в течение получаса реанимационные мероприятия к положительным результатам не привели, и в 20:55 минут пациент скончался. При этом, дежурный врач не являлся специалистом по профилю "терапия" и не имел права вести больных по данной специальности.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть потерпевшего наступила от отека головного мозга в результате имевшихся у него заболеваний – дисциркуляторной энцефалопатии и гипертонической болезни. При должном наблюдении в стационаре пациентом его смерть могла быть предотвращена.

По этому факту было возбуждено уголовное дело ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в инкриминируемом им деянии не признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - поясняется в сообщении.

Напомним, в конце августа суд приговорил врача-хирурга из Краснооктябрьского района Нижегородской области к году и трем месяцам ограничения свободы за причинение смерти пациенту по неосторожности