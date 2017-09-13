ВМЗ поставил в Эстонию колеса для скоростных поездов Бизнес

Выксунский металлургический завод (АО "ВМЗ", Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО "ОМК") изготовил первую партию высокоскоростных колес для Эстонии. Об этом управление по связям с общественностью завода сообщило 14 сентября 2017 года.

Согласно информации, поставленные колеса диаметром 870 и 800 мм рассчитаны на эксплуатационную скорость до 200 километров в час и будут использованы на пассажирских электропоездах Stadler FLIRT швейцарского производства.



"К этим колесам, как и ко всей продукции для высокоскоростного железнодорожного движения, предъявляются повышенные требования по точности изготовления. Наличие одной из самых современных в мире автоматизированных линий по производству скоростных колес и профессионального коллектива позволяет нам выполнять заказ любой сложности. Например, для выполнения этого заказа нам пришлось перенастроить практически всю технологическую линию, включая участок изготовления колес для электропоездов "Ласточка", а также перепрограммировать весь комплекс высокотехнологичного оборудования участка и транспортные механизмы", – рассказал управляющий директор АО "ВМЗ" Александр Барыков.



В сообщении говорится, что сейчас Выксунский метзавод является единственным в России производителем колес для скоростного движения. Мощность производственной линии составляет до 10 тысяч колес в год.