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Общество

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует завершить благоустройство 10 дворов до конца 2017 года

14 сентября 2017 13:34  [67] Общество
Михаил Шаров, Елизавета Солонченко

Михаил Шаров, Елизавета Солонченко

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует завершить благоустройство 10 дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" до конца 2017 года. Об этом сообщил заместитель главы района Михаил Шаров в ходе выездного совещания, которое провела глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко 13 сентября.

Заместитель главы Канавинского района Михаил Шаров доложил главе города о том, что в ближайшие дни стартуют работы на второй очереди – к программе благоустройства подключат еще пять больших дворовых территорий. "Мы готовы начать работы завтра или послезавтра еще на пяти площадках. Это значит, что фактически весь микрорайон, прилегающий в Ярмарке, в этом году будет модернизирован. В общей сложности здесь проживает порядка 30 тысяч жителей, и я надеюсь, что все они будут довольны", - сказал Михаил Шаров.

Всего же, как сообщил замглавы, в этом году в Канавинском районе будет реконструировано сотня дворов. По его словам, в настоящий момент идут работы на пяти больших территориях, на которых проживают более 20 тысяч жителей. Первая из них находится в границах ул. Должанской д.1,3,5, ул. Совнаркомовская, 26 и ул. Мануфактурная, 7. Вторая территория охватывает дворы домов по ул. Должанская 7, 9,11 и Совнаркомовская, 28,30. Третья территория – Мещерский бульвар 1,2 и Есенина 3,5,7. Четвертая территория – дворы в границах ул. Акимова 32, 34,37,38,39, 40, 41 и ул. Карла Маркса 3,5,7. Пятая – ул. Карла Маркса 22,24,30 и ул. Пролетарская 5,7 - это общественно значимое городское пространство территория вокруг Мещерского озера.

"Из всех программ "Формирование комфортной городской среды" является, пожалуй, самой демократичной и долгосрочной. Эта программа, в первую очередь, ориентирована на мнение и пожелания жителей, которые могут подавать заявки на благоустройство территории. Мы уже видим первые результаты и в Автозаводском, и в Канавинском районах. Программа действует до 2022 года - уверена, за это время мы многое успеем сделать. Самое главное, вовлечь в этот процесс жителей и учесть все их пожелания", - подчеркнула глава города Елизавета Солонченко.

Напомним, что нижегородская администрация объявила аукционы на благоустройство ряда территорий на 330 млн рублей 28 июля 2017 года.

СПРАВКА:
Приоритетный проект "Комфортная городская среда" был утвержден советом при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Проект рассчитан на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.

Проект был создан по инициативе ВПП "Единая Россия" и утвержден советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Программа рассчитана на 2017-2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств при непосредственном участии жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства.

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