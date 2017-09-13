Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек в ДТП в Ветлужском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек в ДТП в Ветлужском районе. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 14 сентября 2017 года.

Согласно информации, ДТП произошло 12 июля 2017 года в Ветлужском районе возле д. Иваново. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигался в темное время суток по автодороге Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга и на 107 км не справился с управлением, выехал на встречную полосу и частично на обочину дороги, не снизив скорости, совершил наезд на трех пешеходов и скрылся с места происшествия.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП 40-летняя женщина и ее 19 –летняя дочь от полученных повреждений скончались на месте, а 12-летняя дочь получила серьезные травмы и была доставлена в реанимационное отделение районной больницы.

Обвинение было предъявлено по ч.6 ст.264 УК РФ (причинение водителем тяжкого вреда здоровью, при управлении в состоянии алкогольного опьянения). Максимальный срок наказания по этой статье составляет девять лет лишения свободы.

Обвиняемый заключен под стражу.