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Культура и отдых

ОМК проведет в Выксе Нижегородской области всероссийский книжный фестиваль

14 сентября 2017 13:54  [52] Культура и отдых

Фото: управление по связям с общественностью ВМЗ

Всероссийский книжный фестиваль "Книгоград. Архитектура интеллекта" впервые пройдет в г.о. Выкса Нижегородской области 22-23 сентября 2017 года. Об этом управление по связям с общественностью АО "Выксунский металлургический завод" (входит в ОМК) сообщило 14 сентября 2017 года.

"Фестиваль станет центральным событием юбилейного года Объединенной металлургической компании и входящего в ее состав Выксунского металлургического завода. Праздник проводится для повышения популярности книг и чтения у детей и взрослых", - говорится в сообщении.

На два дня площадь Металлургов превратится в литературный город с тематическими кварталами, посвященными различным литературным направлениям. В каждой из этих зон можно будет ознакомиться и приобрести классику и новинки литературы, посетить мастер-классы и лекции, принять участие в тотальном диктанте и поэтическом флэш-мобе, встретиться с известными российскими писателями. Также состоится презентация книги "Железная логика России", выпущенной ОМК.

Специальными гостями фестиваля в Выксе станут авторы популярных романов Захар Прилепин, Ринат Валиуллин, Анна Гончарова, Сергей Литвинов и Екатерина Вильмонт.

"Они проведут встречи с читателями и расскажут о своих новых книгах. Завершится фестиваль литературно-музыкальной композицией "За всё тебя благодарю" в исполнении Народного артиста России Эммануила Виторгана", - говорится в сообщении.

При входе на фестиваль каждый посетитель получит абонемент, дающий право участия в акциях и мероприятиях. Самые активные получат сувениры с символикой "Книгограда".

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