II международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт в Нижнем Новгороде в марте 2018 года Культура и отдых

Дмитрий Бирман Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

II международный литературный фестиваль имени Максима Горького пройдёт в Нижнем Новгороде в марте 2018 года. Об этом председатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Бирман сообщил в рамках пресс-конференции 14 сентября.



По его словам, планируется, что фестиваль будет проводиться ежегодно и выйдет на всероссийский уровень. В следующем году он будет приурочен к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького. На данный момент составляются списки участников и гостей, формируется программа мероприятий будущего форума.

В преддверии основных мероприятий фестиваля 14-15 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде пройдет осенняя фестивальная сессия с участием известных писателей и литературоведов. В частности, в детских библиотеках города с юными читателями встретятся и в игровой беседе расскажут о своих книгах писатели Олег Рой и Елена Усачева.



Кроме того, студентам гуманитарных факультетов нижегородских университетов прочтут лекции литературоведы, профессора РГГУ, доктора наук Давид Фельдман и Михаил Одесский, авторы исследования легендарного романа "12 стульев" и его полной восстановленной версии. Также со студентами встретится прозаик, эссеист, сценарист, автор недавно вышедшей книги об Иосифе Бродском Максим Гуреев.



Идея фестиваля – создание на родине великого русского писателя новой международной площадки для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, драматургов, деятелей культуры, формирование культурной повестки, объединяющей авторов разных стран, предоставление возможности начинающим литераторам встретиться на мастер-классах с известными авторами и литературными агентами.



"Подписание соглашения о сотрудничестве с главой города Елизаветой Солонченко обеспечивает нам поддержку в лице депутатского корпуса. Эти меры будут всячески способствовать тому, чтобы фестиваль жил. Мы предполагаем, что к следующему фестивалю появятся не только спонсоры, но и партнеры. Я имел опыт общения с потенциальными партнерами, которые уже сейчас выразили готовность помочь, что особенно порадовало. Так как находятся люди, которые готовы поддерживать хорошие инициативы, несмотря на кризис. Член Совета Федерации, представляющий Законодательное собрание Нижегородской области Александр Вайнберг также включился активно в работу по подготовке фестиваля, представлял проект в Совете Федерации и мы получили хорошие отклики", - отметил Бирман.



В свою очередь, Олег Рой сообщил, что в данный момент организаторы готовят инициативу для министерства культуры РФ о том, чтобы этот фестиваль был включён в список общероссийских культурных событий. Если мы этого добьемся, то на федеральном уровне фестивалю будет обеспечено долгое будущее. Поэтому я думаю, что будущее этого проекта - это задача не только людей в Москве, но и поддержка властей Нижнего Новгорода. Общими усилиями необходимо добиться того, чтобы этот фестиваль вошел в календарь не только российских, но и международных событий. Перспективы у него большие. Если это случится, то мы сможем отпраздновать и 20-летие, и 40-летие фестиваля", - подвел итог Рой.



Напомним, что первый литературный фестиваль им. Горького проходил в Нижнем Новгороде с 29 марта по 2 апреля 2017 года.