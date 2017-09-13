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Происшествия

Подрезавшему весной в Нижнем Новгороде автобус с детьми водителю BMW предъявлено обвинение

14 сентября 2017 15:20  [113] Происшествия

Фото: соцсети

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области предъявили обвинение 31-летнему водителю автомобиля BMW, который в апреле 2017 года подрезал автобус с детьми в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба управления сообщила 14 сентября.

По версии следствия, в апреле на улице Горького в Нижегородском районе водитель BMW умышленно, из хулиганских побуждений, видя и осознавая, что в автобусе находятся дети, на протяжении длительного времени подрезал и создавал аварийную ситуацию с автобусом. Действия обвиняемого создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, а также принес извинения всем участникам происшествия. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело было возбуждено по ст.267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Максимальный срок наказания по этой статье составляет два года лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 24 апреля 2017 года. Этот поступок вызвал широкий резонанс в нижегородских СМИ и соцсетях.

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Теги:
ДТП СК РФ
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