Оплата проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами внедрена в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Сбербанк, Mastercard и Ситикард внедрили в Нижнем Новгороде оплату проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на запуске системы, 14 сентября 2017 года.

Жители и гости Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня смогут оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах в одно касание бесконтактной банковской картой - как на пластике, так и в телефоне, наручных часах, фитнес-браслете. Для этого нужно будет приложить карту или другое устройство с бесконтактной технологией к терминалу, который находится у кондуктора. При этом стоимость поездки составит не 28, а 26 рублей.

"Такое нововведение особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу. Скоро мы встретим большое количество гостей, и они будут оценивать уровень комфорта городской среды", - отметил присутствующий на церемонии запуска системы вице-губернатор Евгений Люлин.

Глава города Елизавета Солонченко подчеркнула, что Нижний Новгород - первый в России город, где такая система внедрена на всех видах общественного транспорта. "Благодаря слаженной работе всех, кто участвовал в проекте, мы можем говорить, что у нас используются передовые технологии", - сказала глава города.

Вице-президент ПАО Сбербанк", председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин сообщил, что в ближайшее время появится возможность оплаты проезда на транспорте не только картами MasterCard, но и картами платежной системы МИР.

"Для нас основная задача - предоставить населению высококлассный сервис. Мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы экономить время людей при осуществлении их повседневных дел. Поэтому очень важно, чтобы человек мог получить услугу одним касанием", - отметил Колтыпин.