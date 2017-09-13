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Бизнес

ПАО "Соль Руси" и нижегородское правительство подписали соглашение о сотрудничестве

14 сентября 2017 17:45  [38] Бизнес

Фото: сайт компании "Соль Руси"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Соль Руси" и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на церемонии подписания, 14 сентября 2017 года.

Соглашение предполагает сотрудничество при реализации инвестиционного проекта по разработке Белбажского месторождения каменной соли и строительству завода по производству соли в Ковернинском районе. Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, объем инвестиций по проекту составит 9,2 млрд рублей, будет создано 475 рабочих мест.

При этом, по информации компании, объем капитальных затрат составляет 5,4 млрд рублей. "При использовании долгового финансирования общий объем вложений в капитальные затраты и НДС на них, инвестиции в оборотный капитал и процентные платежи на обслуживание долга составит 9,2 млрд рублей", - отметили в ПАО "Соль Руси".

"Это очень важный и нужный проект. Долго время Белбажское месторождение не осваивалось, мы несколько раз подступали к этому вопросу, потому что поваренная соль нужна многим нашим предприятиям как источник целого ряда технологий. Поэтому мы предложили компании свою поддержку, чтобы эта работа была сделана", - сказал Шанцев.

Президент компании Станислав Черкасов сообщил, что "Соль Руси" планирует производить 600 тысяч тонн поваренной воли в год, тогда как в общей сложности в России производится около 100 тысяч тонн.

Напомним, это месторождение в настоящее время считается одним из крупнейших в России - его подтвержденные запасы на 1 января 2016 года оцениваются в 2,5 млрд тонн. Лицензией на право добычи каменной соли на территории Белбажского месторождения года обладает ООО "Нанотэк", входящее в группу компаний ПАО "Соль Руси". Расчетный срок окупаемости проекта - около шести лет с учетом ежегодного оборота в 4,5 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2018 году.

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