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Экономика

Нижегородское правительство рассчитывает к 2021 году создать в регионе IT-кластер из 300 компаний

14 сентября 2017 18:15  [50] Экономика
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство рассчитывает к 2021 году создать в регионе IT-кластер, куда войдут 300 российских и иностранных IT-компаний. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 14 сентября 2017 года.

Основная задача IT-кластера – создать цепочки кооперации между ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей и средними и малыми IT-компаниями для совместного производства конечных продуктов, конкурентоспособных на российском и международном рынках.

По данным регионального мининформа, в отличие от большинства других структур, создаваемых с целью обеспечения условий для ускоренного развития высокотехнологичных отраслей, нижегородский IT-кластер не предполагает строгой привязки его членов к какой-либо территории или зданию. В его основе - модель виртуального присутствия. Компания может быть из любого региона России или из-за рубежа, но обязательное условие – еe филиал или подразделение должны быть зарегистрированы в Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил во время VI Международного бизнес-саммита, что уже сейчас в этот IT-кластер вошли первые 35 компаний.

Глава региона выступил с докладом о потенциале нижегородского региона по наиболее важным аспектам государственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"С момента принятия государственной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" прошло чуть больше месяца. И сегодняшний наш бизнес-саммит является одним из первых мероприятий, где разговор о цифровой экономике мы ведём уже через призму принятого документа", - сказал он.

"Одним из целевых показателей программы является увеличение выпускников ВУЗов по специальностям, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями. Речь идет о высококвалифицированных инженерах и программистах, способных генерировать научные и прикладные прорывные идеи и создавать новые технологии. В 2017 году в Нижегородской области было подготовлено более 1,6 тысяч выпускников ВУЗов и учреждений среднего профобразования по IT-специальностям", - пояснил губернатор.

Говоря о научных объектах, которые могут выступать в качестве центров компетенции по большинству сквозных цифровых технологий, обозначенных в этой программе, Шанцев привел в качестве примера Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, НИИ Суперкомпьютерных технологий, специализирующийся на высокопроизводительных вычислениях, "Здесь открыта "Лаборатория аддитивных технологий и проектирования материалов". В лаборатории разработана первая в мире полиметаллическая 3D-аддитивная машина, являющаяся прототипом серийной специализированной установки", - сказал губернатор.

По его словам, сейчас решается вопрос о создании на базе этой лаборатории Нижегородского регионального центра аддитивных технологий. Этот центр помимо фундаментальных и прикладных исследований будет осуществлять внедрение таких технологий и подготовку их кадрового сопровождения. Заинтересованность в совместной работе с создаваемым центром уже выразили Госкорпорация "Ростех", Госкорпорации "Росатом", Концерн "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная компания".

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