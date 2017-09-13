В Нижнем Новгороде стартовал конкурс по выбору проекта реконструкции Стрелки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Архитектурный конкурс "Нижегородская Стрелка – градостроительное осмысление важного городского общественного пространства" открылся в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 14 сентября 2017 года.

Согласно информации, конкурс проводится в рамках международного архитектурного фестиваля "Эко-Берег", где нижегородские эксперты совместно с мировыми архитекторами выберут лучший проект по реконструкции места слияния рек Волга и Ока – Стрелки.

"Прежде всего, надо поблагодарить губернатора Нижегородской области, потому что именно при его поддержке состоялось это масштабное мероприятие, Более того, Валерий Павлинович назвал тему проведения конкурса – она сегодня очень актуальна", - сказал президент союза московских архитекторов Николай Шумаков.

"Смысл в том, чтобы территория Стрелки не стала "яблоком раздора". Как слияние двух рек Оки и Волги, должна быть выстроена и работа властей с населением, экспертами, общественностью, градозащитниками – без споров и с учетом всех мнений", – считает заслуженный архитектор России Олег Рыбин.

Профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова призналась, что не ожидала такого огромного масштаба фестиваля. "Прекрасная идея выбрать Нижний Новгород центром проведения мероприятия. Стрелка – это самое мощное, что есть у нас в городе, она заслуживает международного внимания. Тем более, что у нас сохранились два пакгауза на ее территории с великолепными внутри ажурными конструкциями. Такое красивое кружево не должно находиться внутри скучной оболочки. Я считаю, что их нужно открыть – они очень красиво впишутся в проекты Стрелки. Это актуально с точки зрения туризма, эстетики. Таким образом, мы сохраним большую ценность", – отметила Виноградова.

По информации организаторов, на конкурсе представлены 56 проектов, демонстрирующих современный новаторский подход к освоению береговых территорий, от участников из семи разных стран. Имена победителей будут объявлены 16 сентября в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля и вручения наград. Авторы всех представленных проектов зашифрованы, тем самым жюри будут оценивать проекты, не зная имена их создателя.

Член жюри конкурса, руководитель департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александр Бодриевский рассказал, что главное требование к конкурсантам – создать пространство для отдыха и досуга горожан не потерять его исторической прелести. "Надеюсь, что этот фестиваль даст новые идеи для обустройства территории Стрелки", – добавил Бодриевский.