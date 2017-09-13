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Бизнес

Нижегородское правительство подписало соглашение с ЗАО "Интраст НН" о строительстве гипермаркета Leroy Merlin

14 сентября 2017 18:53  [72] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с ЗАО "Интраст НН" в рамках проекта по строительству торгово-логистического центра с гипермаркетом строительных и отделочных материалов Leroy Merlin. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на подписании соглашения 14 сентября 2017 года.

Объем инвестиций составит около 10 млрд рублей, планируется создать 1,5 тысячи рабочих мест. Как отметил генеральный директор "Интраст НН" Владимир Ляпунов, гипермаркет должен быть открыт к июлю следующего года, это будет первая очередь реализации проекта. Соглашение предполагает налоговые послабления для компании при реализации проекта.

Напомним, в апреле 2017 года сообщалось, что TGC уже приступила к строительству гипермаркета Leroy Merlin. Гипермаркет расположится в многофункциональном торгово-логистическом парке, площадь которого составляет около 170 тысяч квадратных метров. Он располагается на земельном участке в 40 гектаров около въезда в Нижний Новгород со стороны Москвы (трасса М7).

Напомним также, что представители Leroy Merlin заявили о готовности построить в Нижнем Новгороде гипермаркет в мае 2016 года.

СПРАВКА:
Компания Leroy Merlin - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Представлена 325 магазинами в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, Турции, Румынии и Украине.

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