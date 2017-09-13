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Происшествия

Два нижегородских одиннадцатиклассника помещены под домашний арест по обвинению в распространении наркотиков

15 сентября 2017 09:14  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нижегородских одиннадцатиклассника помещены под домашний арест по обвинению в распространении наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 15 сентября 2017 года.

По версии следствия, в период летних каникул, двое 16-летних подростков из Нижегородского района занимались незаконным сбытом наркотических средств. Согласно информации, они распространяли синтетические наркотические средства через "закладки" на территории трёх районов Нижнего Новгорода. Сотрудниками полиции у подростков были изъяты наркотические средства в крупном размере.

В настоящее время школьникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За совершение данного преступления уголовным законом несовершеннолетним грозит до 10 лет лишения свободы.

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