Турнир по смешанным боевым искусствам пройдет 17 сентября в г. Балахне Нижегородской области

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Межрегиональный открытый турнир "Кубок Минина" по смешанным боевым искусствам пройдет 17 сентября 2017 года в г. Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает организатор турнира - федерация СБЕ ММА Нижегородской области.
В соревновании примут участие спортсмены из регионов России. Состязания будут проходить в восьми весовых категориях.
"Межрегиональный открытый турнир "Кубок Минина" по СБЕ ММА" один из значимых турниров для поклонников MMA, проводимых на Нижегородской земле. В марте этого года впервые в России было проведено первенство Приволжского федерального округа среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА)" в г. Сергач Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Турнир начнется в 11:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимпийский".
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