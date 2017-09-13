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Спорт

Турнир по смешанным боевым искусствам пройдет 17 сентября в г. Балахне Нижегородской области

15 сентября 2017 09:36  [60] Спорт

Фото: Федерация СБЕ ММА Нижегородской области

Межрегиональный открытый турнир "Кубок Минина" по смешанным боевым искусствам пройдет 17 сентября 2017 года в г. Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает организатор турнира - федерация СБЕ ММА Нижегородской области.

В соревновании примут участие спортсмены из регионов России. Состязания будут проходить в восьми весовых категориях.

"Межрегиональный открытый турнир "Кубок Минина" по СБЕ ММА" один из значимых турниров для поклонников MMA, проводимых на Нижегородской земле. В марте этого года впервые в России было проведено первенство Приволжского федерального округа среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА)" в г. Сергач Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Турнир начнется в 11:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимпийский".

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