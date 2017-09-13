Долги жителей за отопление и горячую воду превысили 1 млрд рублей в Дзержинске и Кстово Нижегородской области Бизнес

Долги жителей за отопление и горячую воду на 13 сентября 2017 года превысили 1 млрд рублей в Дзержинске и Кстово Нижегородской области. Об этом пресс-служба ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" сообщила 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, в отношении должников ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) совместно с нижегородским филиалом ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" проводят активную досудебную и судебную работу.



"Вопросы погашения задолженности мы стремимся решать в досудебном порядке. В этом, уверен, должны быть заинтересованы и сами должники. Так что, если в квитанции в графе "Общий долг справочно" указана сумма задолженности, – это тревожный "звонок" для должника, что может начаться процедура взыскания долга в судебном порядке", - сказал исполнительный директор ЕРКЦ Руфат Расулов.

В рамках досудебной работы жителям, имеющим задолженность за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета, регулярно направляются долговые квитанции, ежемесячно в текущей квитанции сообщается о наличии долга за коммунальные услуги, систематически осуществляются автообзвоны и смс-информирование о наличии долга. Сотрудники отдела по сбору дебиторской задолженности ЕРКЦ проводят звонки лично потребителям, обходы квартир должников, которым сообщается сумма задолженности за коммунальные услуги и разъясняются последствия ее неоплаты.

В результате вышеуказанных досудебных мероприятий в I полугодии 2017 года более двух тысяч жителей Дзержинска и Кстова избежали дополнительной оплаты судебных издержек и пени, оплатив долги за отопление и горячую воду.

"Со своей стороны наша компания проводит большую работу с жителями, имеющими долги за отопление, горячую воду и ОПУ, чтобы помочь решить вопрос до суда. Кроме этого для данной категории граждан мы проводим стимулирующие акции. В частности, в рамках акции "Оплати долги – обнулим пени!" мы предлагаем списать пени при условии оплаты всей суммы долга за данные услуги до 30 сентября 2017 года. С учетом того, что максимальный размер пени составляет 1/130 ставки рефинансирования от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, участие в акции – существенное подспорье. Если же у нас не получается "быть услышанными" должником, то тогда документы направляются в суд", - пояснил Расулов.



В судебной работе ЕРКЦ активно применяет приказное судопроизводство, при котором стороны, в том числе должник, в суд не вызываются. На основании предоставленных документов выносится судебный приказ, который является и судебным актом, и исполнительным документом одновременно. В итоге должник, кроме суммы долга за коммунальные услуги, подлежащей взысканию по судебному решению, обязан возместить судебные расходы в виде государственной пошлины, а также оплатить пени за просрочку платежа. В дальнейшем исполнительный документ может быть передан на исполнение в Федеральную службу судебных приставов. В этом случае с должника может быть взыскан также исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

"Процесс взыскания задолженности сейчас значительно ускорен. В связи с этим ситуация для многих должников может оказаться неожиданной, когда вместо информации о поступлении, например, зарплаты на банковскую карту придет SMS о заблокированном счете со стороны службы судебных приставов или аресте банковского счета. Важно помнить, что сумма задолженности со счета должника может быть списана даже в полном объеме, если остаток средств не обеспечивает полное погашение долга. Ситуация крайне неприятна, поэтому я рекомендую всем нашим клиентам ответственно подходить к вопросу оплаты коммунальных услуг и не доводить дело до суда", - отметил исполнительный директор ЕРКЦ.



СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Балахне и Кстове.