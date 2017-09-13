Нижегородец подозревается в покушении на убийство своего родственника Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство своего родственника, с которым он распивал спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Согласно информации, в начале сентября 2017 года подозреваемый был в компании своих родственников в квартире на ул. Гороховецкая Канавинского района.

"После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес 48-летнему потерпевшему множественные колото-резанные ранения грудной клетки. После конфликта нижегородец, получивший телесные повреждения, был госпитализирован в медучреждение областного центра. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, 34-летний подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас он арестован.



Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).