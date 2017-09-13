Собрания акционеров Промсвязьбанка и банка Возрождение рассмотрят вопрос об объединении банков Бизнес

Советы директоров ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) и ПАО Банк "Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения Банка "Возрождение" к ПАО "Промсвязьбанк". Об этом пресс-служба "Промсвязьбанка" сообщила 15 сентября 2017 года.

"Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября", - говорится в сообщении.

Банк "Возрождение" вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам Банка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.

СПРАВКА:

Промсвязьбанк – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственным капиталом 151 млрд рублей по состоянию на 01 июля 2017 года согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.

Банк "Возрождение" – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным Банка России, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Банк – лауреат Национальной банковской премии-2016 за вклад в развитие экономики Московской области, лауреат премии "Финансовая элита России" как "Лучший ипотечный банк 2015 года", стабильно входит в ТОП-10 банков по объему выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке и ТОП-10 по темпам прироста выданных жилищных кредитов. Филиальная сеть насчитывает более 120 офисов и порядка двух тысяч банкоматов, включая банкоматы партнеров. Банк обслуживает 1,3 млн частных лиц и более 42 тысячи счетов корпоративных клиентов.

О Промсвязьбанке

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poor’s (прогноз негативный), "Ba3" Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru