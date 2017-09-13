Администрация Нижнего Новгорода отменила пятый конкурс на новые автобусные маршруты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода отменила объявленный в августе 2017 года пятый конкурс на новые автобусные маршруты. Извещение об отмене конкурса опубликовано на сайте горадминистрации.

Напомним, что конкурс был объявлен 28 августа 2017 года. Пятый лот включал в себя три маршрута: №55 ("ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"), №93 ("Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры") и №94 ("ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2"). Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок по итогам конкурса планировалось выдать на семь лет и 60 дней.

Дата рассмотрения заявок была назначена на 20 октября, дата подведения итогов открытого конкурса – на 30 ноября.

Также ранее сообщалось, что 26 сентября планируется подвести итоги четвертого конкурса – на маршруты № 74 "Улица Долгополова - Микрорайон Верхние Печеры", № 82 "Автовокзал "Щербинки" - Улица Усилова", № 91 "Поселок Черепичный - Улица Долгополова".

Третий конкурс (маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92), в свою очередь, пройдет 5 октября 2017 года. Конкурс был назначен 1 августа, однако на следующий день мэрия была вынуждена его приостановить в связи с иском перевозчиков, оспаривающих проведение конкурса. 11 августа администрация возобновила прием заявок.

Напомним также, что первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и 510794##ООО "Автопарк НН"## соответственно.