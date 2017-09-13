Минэкологии установило факт продажи некачественного топлива на двух АЗС на Коминтерна и Бурнаковской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Факт продажи некачественного топлива на двух АЗС на ул. Коминтерна и ул. Бурнаковской Нижнего Новгорода был установлен по результатам рейда по проверке качества моторного топлива, который прошел при участии Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры и регионального министерства экологии 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Рейд состоялся в рамках проекта общественного экологического контроля "Трасса". В мероприятии также принял участие председатель комитета Заксобрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

Согласно информации, в ходе мероприятия эксперты взяли пробы на четырех АЗС Нижнего Новгорода. Среди образцов было четыре пробы ДТ (дизельного топлива) и две бензина АИ 95.

В ходе исследования экспертами выявлено, что нормам технического регламента соответствует топливо на двух АЗС – "Газпром нефть" (ул. Тимирязева) и "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (ул. Счастливая).

При этом на АЗС на ул. Бурнаковской (ИП Лебедев В.Т.) и на ул. Коминтерна 33а (ИП Синяева Л.Ф.) были зафиксированы нарушения в сфере защиты прав потребителей и в части соответствия качества топлива. "Так, например, по результатам исследований проб ИЦ "Нижегородиспытания" ГРЦ Росстандарта, такой показатель как температура вспышки, влияющий на работу двигателя и безопасность при транспортировке топлива, был нарушен более чем в три раза на обеих заправках. Кроме того, на АЗС на ул. Коминтерна в ДТ массовая доля содержания серы была превышена в 254 раза, а на ул.Бурнаковской в 236 раз. На той же заправке(на ул.Бурнаковской) под видом топлива АИ 95 продавали бензин с октановым числом АИ 92", - говорится в сообщении.

"Автотранспорт в таких мегаполисах как Нижний Новгород является доминирующим источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Конечно, двигатели большинства автомобилей сегодня уже более современные и имеют высокий - четвёртый или пятый экологический класс. Но экологический эффект от модернизации автопарка можно заметить лишь при высоком качестве моторного топлива. К сожалению, по оценкам специалистов до 40% топлива не соответствует требованиям технологического регламента. И сегодня мы это увидели. Конкурентные преимущества на АЗС нередко достигаются не за счет качества и уровня оказываемых услуг, а за счет низкой стоимости топлива, которая формируется в ущерб таким характеристикам как безопасность и экологичность", - сказал Владислав Атмахов.

Депутат также отметил, что все выявленные факты нарушения законодательства будут направлены в надзорные и правоохранительные органы.

Как сообщили организаторы мероприятия, аналогичные рейды будут продолжены и в дальнейшем. Для приема обращений потребителей на качество нефтепродуктов и работу АЗС открыт телефон горячей линии: 439-10-00.