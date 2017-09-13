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Происшествия

Нижегородская полиция просит помощи в розыске жительницы Лукояновского района

15 сентября 2017 11:48  [45] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские просят помощи в розыске жительницы Лукояновского района Нижегородской области Ирины Быстровой. Об этом пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, уроженка Дзержинска, жительница с. Иванцева Лукояновского района 1990 года рождения 13 сентября 2017 года ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. До настоящего времени местонахождение ее не известно.

Ее приметы: на вид 25-27 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза темные.

Была одета в белую футболку и джинсы голубого цвета.

Всем, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам: 8 (83196) 4-16-18, 4-13-17 или 02.

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