Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
15 сентября 2017 12:04  [16] "Т Плюс" установил десять автоматических воздухоотводчиков на магистральных трубопроводах Дзержинска
15 сентября 2017 10:22  [79] Собрания акционеров Промсвязьбанка и банка Возрождение рассмотрят вопрос об объединении банков
15 сентября 2017 09:51  [99] Долги жителей за отопление и горячую воду превысили 1 млрд рублей в Дзержинске и Кстово Нижегородской области
14 сентября 2017 18:53  [669] Нижегородское правительство подписало соглашение с ЗАО "Интраст НН" о строительстве гипермаркета Leroy Merlin
14 сентября 2017 18:19  [208] Компания "Оргсинтез Пролаб" намерена вложить 3 млрд рублей в производство акриловых дисперсий в Дзержинске
14 сентября 2017 17:45  [255] ПАО "Соль Руси" и нижегородское правительство подписали соглашение о сотрудничестве
14 сентября 2017 16:51  [643] Оплата проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами внедрена в Нижнем Новгороде
14 сентября 2017 16:27  [187] Нижегородский "Дробмаш" и чешский "НОЕН" будут сотрудничать в производстве и сбыте горнодобывающей техники
14 сентября 2017 13:17  [191] "Надеемся, что успешные наработки ЗС НО в нормативной сфере будут "взяты на вооружение" коллегами", - Евгений Лебедев
14 сентября 2017 13:09  [177] ВМЗ поставил в Эстонию колеса для скоростных поездов
Бизнес

"Т Плюс" установил десять автоматических воздухоотводчиков на магистральных трубопроводах Дзержинска

15 сентября 2017 12:04  [16] Бизнес

"Т Плюс" установил десять автоматических воздухоотводчиков на магистральных трубопроводах Дзержинска Нижегородской области в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, проект реализован АО "Нижегородские коммунальные системы". "Установленные устройства в автоматическом режиме удаляют воздух из системы, находящейся под давлением. Их использование позволит избежать завоздушивания систем теплоснабжения как при входе в отопительный сезон, так и в течение всего осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

"Работы по установке автоматических выпускных клапанов-воздухоотводчиков стали составной частью программы Группы "Т Плюс" по повышению качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей "Re:Конструкция 2017". Эта мера позволит обеспечить комфортные условия для жителей многоэтажных домов во время пуска тепла и в целом повысить устойчивость и надежность теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер НКС Алексей Семянов.

Стоимость проекта технического перевооружения НКС по установке автоматических воздухоотводчиков составила около 0,5 млн рублей.

СПРАВКА:
АО "Нижегородские коммунальные системы" работает в Дзержинске с 2006 года, обслуживает 30 км магистральных тепловых сетей, 156 км муниципальных сетей отопления и горячего водоснабжения и отопления, 36 центральных тепловых пунктов. Входит в состав Нижегородского филиала Группы "Т Плюс".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph