"Т Плюс" установил десять автоматических воздухоотводчиков на магистральных трубопроводах Дзержинска Бизнес

"Т Плюс" установил десять автоматических воздухоотводчиков на магистральных трубопроводах Дзержинска Нижегородской области в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, проект реализован АО "Нижегородские коммунальные системы". "Установленные устройства в автоматическом режиме удаляют воздух из системы, находящейся под давлением. Их использование позволит избежать завоздушивания систем теплоснабжения как при входе в отопительный сезон, так и в течение всего осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.



"Работы по установке автоматических выпускных клапанов-воздухоотводчиков стали составной частью программы Группы "Т Плюс" по повышению качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей "Re:Конструкция 2017". Эта мера позволит обеспечить комфортные условия для жителей многоэтажных домов во время пуска тепла и в целом повысить устойчивость и надежность теплоснабжения жителей города", – отметил технический директор – главный инженер НКС Алексей Семянов.

Стоимость проекта технического перевооружения НКС по установке автоматических воздухоотводчиков составила около 0,5 млн рублей.

СПРАВКА:

АО "Нижегородские коммунальные системы" работает в Дзержинске с 2006 года, обслуживает 30 км магистральных тепловых сетей, 156 км муниципальных сетей отопления и горячего водоснабжения и отопления, 36 центральных тепловых пунктов. Входит в состав Нижегородского филиала Группы "Т Плюс".