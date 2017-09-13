Прокуратура проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки "Агрофест НН-2017" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки "Агрофест НН-2017". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 15 сентября 2017 года.

По информации, во время проведения сельскохозяйственной выставки "Агрофест НН – 2017" (которая состоялась в Кстовском районе 13-14 июля, - прим. НИА "Нижний Новгород") директор фирмы, не имеющей отношения к выставочным мероприятиям, взимал с участников деньги под видом оплаты услуг по организации и проведению данной выставки. При этом отмечается, что выставка проводилась за счёт бюджетных средств, и участие для сельхозпроизводителей являлось бесплатным.

В настоящее время прокурорская проверка продолжается. "Устанавливаются обстоятельства, а также принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к нарушению законодательства", - сообщает прокуратура.