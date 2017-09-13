Движение транспорта по Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода закрыто до 17 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода в районе дома 10А закрыто до 17 сентября. Об этом управление по связям с общественностью администрации города сообщило 15 сентября 2017 года.

"В связи с производством строительно-монтажных работ с сегодняшнего дня до 20:00 17 сентября 2017 года движение транспорта по Верхне-Волжской набережной (в районе дома №10А) будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Кроме того горадминистрация сообщила, до 17:00 15 сентября 2017 года движение по Верхне-Волжской набережной на участке от пл. Минина до ул. Провиантской перекрыто в связи с проведением всероссийского фестиваля национальных культур "Дружба народов".

Движение автотранспорта организовано с объездом зоны проведения мероприятий по прилегающим улицам.