МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области 15 сентября из-за сильного ветра Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области 15 сентября 2017 года из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие один - три часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы юго-западного ветра скоростью 15-20 м/с с сохранением ночью и днем 16 сентября.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (0,6), связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой", - говорится в сообщении.

Также, по данным МЧС, возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.