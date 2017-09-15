Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
15 сентября 2017 14:28  [98] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области 15 сентября из-за сильного ветра
15 сентября 2017 12:41  [99] Ранее судимый житель Нижнего Новгорода обвиняется в угрозе убийства оператора камеры фиксации нарушений ПДД
15 сентября 2017 12:32  [118] Прокуратура проводит проверку по факту незаконного сбора денег с участников выставки "Агрофест НН-2017"
15 сентября 2017 12:22  [142] Обвиняемый в мошенническом получении премий чиновник из Большеболдинского района Нижегородской области предстанет перед судом
15 сентября 2017 11:48  [99] Нижегородская полиция просит помощи в розыске жительницы Лукояновского района
15 сентября 2017 11:28  [158] Обвиненная в подготовке заказного убийства своего сожителя нижегородка предстанет перед судом
15 сентября 2017 10:16  [123] Нижегородец подозревается в покушении на убийство своего родственника
15 сентября 2017 09:14  [149] Два нижегородских одиннадцатиклассника помещены под домашний арест по обвинению в распространении наркотиков
14 сентября 2017 15:20  [763] Подрезавшему весной в Нижнем Новгороде автобус с детьми водителю BMW предъявлено обвинение
14 сентября 2017 13:42  [181] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек в ДТП в Ветлужском районе
Происшествия

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области 15 сентября из-за сильного ветра

15 сентября 2017 14:28  [98] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области 15 сентября 2017 года из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие один - три часа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы юго-западного ветра скоростью 15-20 м/с с сохранением ночью и днем 16 сентября.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (0,6), связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой", - говорится в сообщении.

Также, по данным МЧС, возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС ЧС
Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph