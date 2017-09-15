"Ростелеком" стал лауреатом регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России" по Нижегородской области Бизнес

Ростелеком стал лауреатом регионального этапа конкурса 100 лучших товаров России по Нижегородской области

"Ростелеком" со своим продуктом "Интерактивное ТВ" стал лауреатом регионального этапа конкурса программы "100 лучших товаров России" по Нижегородской области. Об этом пресс-служба телекоммуникационной компании сообщила 15 сентября 2017 года.

Итоги конкурса подведены в рамках IV Международного бизнес-саммита 2017 на Нижегородской ярмарке. Церемония награждения победителей регионального этапа прошла в Гербовом зале Нижегородской ярмарки, собрав ведущие предприятия региона различных сфер услуг и промышленного производства.

Согласно информации, в ходе рассмотрения заявок эксперты комиссии конкурса, в которую вошли представители Нижегородского центра стандартизации, ряда министерств Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, оценили качество и потребительские свойства интерактивного телевидения "Ростелекома", а также его доступность и удобство использования для нижегородцев.

"Высокая оценка продукта компании со стороны экспертов регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России" только подтверждает доверие 150 тысяч нижегородских абонентов, стимулируя нас и дальше работать над повышением качества и возможностей своих сервисов", – сказал технический директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Олег Чернышев.



В сообщении также говорится, что отличительной особенностью интерактивного телевидения "Ростелекома" является широкий выбор интерактивных сервисов: возможность записывать телеэфир, заказывать видеоконтент, ставить трансляцию на паузу, пользоваться "родительским контролем". В то же время опции управления просмотром доступны на разных типах абонентских устройств: телевизоре, ноутбуке, смартфоне, планшете.



СПРАВКА:

Организатором регионального этапа конкурса Программы "100 лучших товаров России" выступил ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"). Конкурс проводится в двадцатый раз, девиз 2017 года – "Выбирай лучшее!". С 1998 года конкурс доказал свою эффективность как общественно-государственный инструмент, способствующий насыщению рынка высококачественными отечественными товарами, развитию энерго- и ресурсосберегающих конкурентоспособных российских предприятий и организаций.