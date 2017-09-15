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Общество

Более 20 представителей молодёжи Дзержинска приняли участие в молодёжных форумах и фестивалях летом 2017 года

15 сентября 2017 15:14  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 представителей молодёжи Дзержинска Нижегородской области приняли участие в молодёжных форумах и фестивалях летом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 15 сентября.

14 сентября в администрации Дзержинска состоялся круглый стол по теме "Подведение итогов форумной кампании", где собрались участники молодежных форумов и фестивалей.

Как рассказала начальник отдела молодежи департамента социальной политики и спорта администрации города Елена Давыденко, в течение летнего периода 2017 года представители молодёжи Дзержинска стали участниками молодёжных форумов "iВолга", "Таврида", "Территория смыслов", "Канва", а также творческих фестивалей "Грушинский фестиваль", "Гринландия", "Макушка лета".

"В этом году наиболее продуктивными и результативными для дзержинской молодежи стали творческие форумы и фестивали. Наши молодые люди очень достойно представляли на них Дзержинск", - отметила Елена Давыденко.

В этом году 24 представителя дзержинской молодежи стали участниками молодежных форумов и фестивалей. Елена Давыденко также добавила, что Дзержинск находится на втором месте после Нижнего Новгорода по количеству участников, которые принимали в этом году участие в молодежных форумах. "Дзержинск сегодня находится на первом месте по эффективности реализации государственной молодежной политики. Количество, конечно, это не главный показатель, главное все-таки качество участия. О нем свидетельствует не только получение грантов, но также опыт и проекты, которые участники форумов привозят в наш город", - отметила начальник отдела молодежи.

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