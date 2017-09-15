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Происшествия

Экспертиза нашла признаки психического расстройства у обвиняемой в убийстве девочки 15-летней нижегородки

15 сентября 2017 15:51  [63] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза выявила признаки психического расстройства у 15-летней жительницы Княгининского района Нижегородской области, которая обвиняется в убийстве девочки. Об этом преcc-служба СУ СК РФ региона сообщила 15 сентября 2017 года.

Согласно заключению экспертизы, она нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

По информации управления, сейчас прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Напомним, что по версии следствия, в ночь на 5 февраля обвиняемая, находясь в социально-реабилитационном центре "Пеликан", задушила семилетнюю девочку "из-за незначительного повода".

Девушка была арестована 6 февраля 2017 года по обвинению в совершении преступления по ч.2. ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). В апреле суд продлил ей арест.

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