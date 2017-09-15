Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 15 по 22 сентября 2017 года Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

15 сентября - В Нижнем Новгороде в здании музея Нижегородской интеллигенции откроется выставка современного искусства "Обратно домой". Музей впервые откроет свои двери после перемещения его экспозиции в другое выставочное пространство в 2013 году. Будучи центром уникально сложившегося квартала городской деревянной усадебной застройки, впервые упомянутого в официальных документах в 1833 году, это здание, расположенное по адресу ул. Максима Горького, 127 стало музеем-квартирой сестер Невзоровых впервые в 1967 году. Ровно через 50 лет выставка "Обратно домой" объединит усилия художников, исследователей и краеведов вокруг квартала деревянной исторической застройки, чтобы некогда пустые комнаты музея снова стали настоящим домом.



Выставка "Обратно домой" рассказывает не только об истории музея Нижегородской Интеллигенции, но и обращает внимание на понятия, связанные с пространством, в котором проходит выставка. Одной из таких тем для художников стало понятие дома, как места, определяющего дальнейшее развитие человека в течение всей его жизни. Именно "домом" называли в прошлом музей, чья экспозиция состояла в основном из воссозданного быта нижегородский разночинной интеллигенции. В выставке принимают участие нижегородские художники: Андрей Дружаев, Андрей Оленев, Александр Лавров, Антон Мороков, Лена Топтунова, Яков Хорев, а так же приглашенные художники Иван Новиков (Москва) и Фло Кеасару (Эстония). В рамках параллельной программы к выставке пройдут экскурсии, лекции, встречи с художниками и показ фильма. (Музей Нижегородской Интеллигенции, ул. Максима Горького 127). Начало в 16:00.



16 сентября - В торговом центре "Ганза" состоится презентация фестиваля "Горьковчане". Организаторы мероприятия - креативное бюро "Кит" и департамент культуры Нижнего Новгорода - решили воссоздать на один день атмосферу тех лет, когда Нижний Новгород назывался Горьким. Мероприятие начнется на площадке возле торгового центра, где будет проходить закрытие сезона клуба ретро-автомобилей Gorky Retro Garage. Автомобили ГАЗ, АЗЛК, ВАЗ, советские мотоциклы - все это будет доступно к осмотру гостями праздника. В холле состоится концерт камерного оркестра с композициями советских времен, будет организована работа кулинарии по советским рецептам, продажа сувенирной продукции, символики фестиваля.

В 12:30 состоится торжественное открытие "Аллеи горьковчан", на которой будут представлены фотографии руководителей промышленных и оборонных предприятий, вузов, ученых, изобретателей, спортсменов, деятелей науки и культуры, педагогов, врачей, инженеров и рабочих. На втором и третьем этаже торгового центра будет организована военно-прикладная зона для детей и взрослых, мастер-классы по изготовлению советских поделок - уроки труда и домоводства, игровая зона "Игры советского двора", интерактивные горьковские чтения от областной библиотеки, фотозона с интерьером советской квартиры, выставка советских игрушек, фотовыставка с фотографиями города Горького. Кроме того, на фестивальной площадке состоятся показательные выступления дворовых спортсменов, виртуозов футбольного мяча, уличных танцоров и акробатов. (Ул. Родионова, д.165, корп. 13). Начало в 12:00.



19 сентября - Лекция Евгения Савицкого о двусмысленности искусства и революционной ситуации "Вы тоже мои, и я ваш господин!" Художники, революции и власть в Европе 1848–1852 гг. Как сочетались в эту революционную эпоху борьба за равенство и утверждение прав собственности, идеи братства и национализм, желание свободы и стремление почувствовать себя хозяевами мира? Каковы были художественные средства, имевшиеся к 1848 году для работы с идеей революции, и повлияли ли политические потрясения рубежа 1840–50-х годов на те радикальные перемены, что будут происходить в искусстве в последующие годы? Об этом пойдет речь в лекции на примере работ некоторых европейских художников. Лектор: Евгений Савицкий — историк, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ. (Арсенал, Кремль, корпус 6, Киноконцертный зал). Начало в 19:00.



21 сентября - 21 сентября 2017 года Русскому музею фотографии исполняется 25 лет. В честь этого события для гостей будет представлена ретроспектива фотографий из лучших коллекций, собранных в музейном фонде благодаря дарителям – фотографам, хранителям семейных архивов, коллекционерам. Для юбилейной выставки выбраны самые яркие и самые интересные работы из фондов музея. Хронологический период выставки: 1850-е по 2010-е гг. Это дагерротипы, фотографии на стекле и фарфоре, жести, работы из альбома московского фотографа Михаила Настюкова "Нижегородская ярмарка", работы из знаменитого "Художественного альбома фотографий с натуры" Андрея Карелина и фототипии из серии "Неурожайный 1891-1892 год в Нижегородской губернии" Максима Дмитриева. Эти имена занимают почетное место в истории отечественной фотографии, а представленные работы по праву считаются жемчужинами музейного собрания. Чрезвычайно интересны работы Дмитрия Смирнова и Василия Зевеке. Советский период представлен довольно широко: этюд из цикла "Искусство движения" Александра Гринберга олицетворяет поиски и эксперименты 1920-х гг., а работы классиков горьковской фотографии - Виктора Бородина, Иосифа Соборовера, Семена Лозинского, Юрия Шпагина, Станислава Яворского, Сергея Покалякина воплощают как стиль советского репортажа, так и глубоко индивидуальное, лишенное официального пафоса видение. Работы современных фотографов в собрании музея являют собой замечательное разнообразие старинных и современных технологий: аналоговая и цифровая фотография, амбротипия и цианотипия, гумбихроматная печать, Light Printing, FrameUniteArt, фотограмма, съемка моноклем и т.д. Выставки с участием авторов из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Беларуси, Германии, США в разные годы становились значимыми событиями в истории музея и культурной жизни нашего города. Многие работы стали частью наших фондов. За 25 лет работы Русский музей фотографии собрал более 210 000 уникальных экспонатов, 98% музейных фондов сформировано за счет дарения. Мы благодарим всех, кто был всегда рядом с нами! Выставка будет работать до 8 октября 2017 года . (ул. Пискунова, 9а). Начало в 17:00.



22 сентября - Открытие в Арсенале пройдет единственный в России фестиваль текстов об искусстве "Вазари". ВАЗАРИ-фест этого года посвящен теме "Классика сегодня" и попытается ответить на три базовых вопроса: что такое классика, зачем она нужна и как с ней работать? Фестиваль включает: книжную ярмарку: 30 лучших гуманитарных и детских издательств страны; интеллектуальную платформу с дискуссиями, круглыми столами, лекциями, спектаклями и концертами; детскую программу: мастер-классы и игровые занятия. (Арсенал, Кремль, корпус 6). Начало в 12:00. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

(18+)