Сбербанк приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа для населения Бизнес

Сбербанк приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа для населения. Об этом сообщает пресс-служба банка 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, объем квоты Сбербанка составляет 10 млрд рублей.

"Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить 2/3 от всего объема нового выпуска", - сказал вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.



Квота Сбербанка в 9,5 миллиардов рублей по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на сумму 9,2 миллиардов рублей. Статистика показывает, что средний возраст инвестора по итогам второго выпуска - 56 лет, то есть примерно такой же, как и в первом транше (57 лет). Количество покупателей составило около пяти тысяч человек. Объем транша в равных долях распределился между клиентами "Сбербанк Первый" и Сбербанк Премьер".



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