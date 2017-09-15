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Общество

Центральные улицы во всех моногородах Нижегородской области планируется отремонтировать к 1 ноября

15 сентября 2017 16:58  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральные улицы во всех двенадцати моногородах Нижегородской области планируется отремонтировать к 1 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, на бизнес-сессии "Моногорода-2018", которая прошла 15 сентября 2017 года во время бизнес-саммита, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обсудил с главами городов и федеральными экспертами перспективы развития областных монотерриторий.

По словам министра экономики и конкурентной политики области Игоря Норенкова, безработица сейчас во всех моногородах региона ниже среднего для России уровня (1%) и, в среднем, составляет около 0,6%.

"Всего по двенадцати моногородам безработных насчитывается около тысячи человек. На два года – на 2017 и на 2018 - для Нижегородской области в качестве целевого значения установлено четыре тысячи рабочих мест. Но мы уже перевыполнили эту задачу, создав в 2017 году около 4,2 тысячи рабочих мест", — сообщил министр.

Федеральные эксперты, приехавшие на бизнес-саммит, рассчитывают на то, что уже в следующем году нижегородские моногорода начнут избавляться от своего статуса.

"Президент страны Владимир Путин поставил перед нами задачу, чтобы в следующем году 18 городов России вышли из списка моногородов, сейчас их 319. Я надеюсь, что среди нижегородских городов хотя бы один выйдет из этого списка, и такие предпосылки есть", — заявила руководитель федеральной приоритетной программы комплексного развития моногородов Ирина Макиева.

По мнению губернатора, в регионе, по меньшей мере, два "кандидата на вылет" из списка монотерриторий. "Прежде всего, это Балахна, где доля градообразующего предприятия всего около 6%, и Первомайск", — пояснил Шанцев.

Кроме того, глава региона заявил о готовности бороться за дополнительные федеральные средства для моногородов. По его словам, уже удалось добиться многого: до 1 ноября этого года во всех моногородах должны отремонтировать центральные улицы, в шести городах запланировано обустройство мест отдыха (Выкса, Первомайск, Балахна, Княгинино), в двух — ремонт входных зон поликлиник (Выкса, Княгинино).

"Нужно как можно активнее привлекать к этой теме население, как мы делаем по программам поддержки местных инициатив. Люди должны сами решать, что им нужно сделать в городе, а мы потом будем изыскивать средства совместно с Федерацией и муниципалитетами", — резюмировал губернатор.

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