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Спорт

Турнир по спортивному метанию ножа на призы школы "Живой Клинок" пройдет в Нижнем Новгороде 17 сентября

15 сентября 2017 17:11  [69] Спорт

Фото: школа "Живой клинок"

Большой городской турнир по спортивному метанию ножа на призы школы метания "Живой Клинок" пройдет в Нижнем Новгороде 17 сентября 2017 года. Об этом организаторы турнира сообщили 15 сентября.

Согласно информации, в соревнованиях смогут принять участие все желающие. Для тех, кто не имеет опыта спортивного метания ножей перед началом соревнований предусмотрены тренировки для получения начальных навыков.

Соревнования будут проходить раздельно для мужчин и женщин. Победители, занявшие первые три места в обоих группах, получат призы.

Турнир состоится на базе спортивно-стрелкового тира ДОСААФ на пр. Гагарина, д. 23Б, корпус 1. Начало турнира запланировано на 10:00.

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