Турнир по спортивному метанию ножа на призы школы "Живой Клинок" пройдет в Нижнем Новгороде 17 сентября

Фото: школа "Живой клинок"
Большой городской турнир по спортивному метанию ножа на призы школы метания "Живой Клинок" пройдет в Нижнем Новгороде 17 сентября 2017 года. Об этом организаторы турнира сообщили 15 сентября.
Согласно информации, в соревнованиях смогут принять участие все желающие. Для тех, кто не имеет опыта спортивного метания ножей перед началом соревнований предусмотрены тренировки для получения начальных навыков.
Соревнования будут проходить раздельно для мужчин и женщин. Победители, занявшие первые три места в обоих группах, получат призы.
Турнир состоится на базе спортивно-стрелкового тира ДОСААФ на пр. Гагарина, д. 23Б, корпус 1. Начало турнира запланировано на 10:00.
(18+)
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+