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Бизнес

ЛУКОЙЛ начал выпуск в России моторных масел для коммерческих автомобилей класса Евро-6

15 сентября 2017 17:36  [48] Бизнес

ЛУКОЙЛ начал выпуск в России моторных масел для коммерческих автомобилей класса Евро-6. Об этом центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" сообщил 15 сентября 2017 года.

Согласно информации, масла Авангард профессионал LE 5W-30 и 10W-40, соответствуют обновленным требованиям крупнейших американских (Cummins, Mack, CAT) и европейских (Daimler, Volvo, Man, Scania) автопроизводителей грузовой техники. Они соответствуют требованиям всех четырех базовых европейских спецификаций для коммерческой техники – ACEA E4, E7, E6 и E9, а также американскому стандарту CJ-4.

Масла Авангард профессионал LE являются всесезонными полностью
синтетическими моторными маслами класса "Low SAPS", предназначенных для высокооборотистых дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF), турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR).

Ранее продукт Авангард профессионал LE исключительно с вязкостью 5W-30 – производился на заводе ЛУКОЙЛа в
Австрии, и поставлялся только для конвейерной заливки двигателей в адрес европейских производителей оборудования и техники.

Результаты тестов новинки в европейской отраслевой лаборатории продемонстрировали, что масло Авангард профессионал LE обеспечивает защиту деталей двигателя от износа на 40% лучше требований стандарта ACEA E9. Его эффективная формула также позволила обеспечить чистоту деталей двигателя на 46% лучше, чем требования ACEA E6. Кроме того, в числе ключевых преимуществ Авангард профессионал LE 5W-30 – стабильные вязкостно-температурные свойства, в два раза превосходящие нормы API СJ-4.

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