НПП "Макстон-Дзержинск" планирует открыть производство бензина Евро-5 в Нижегородской области в 2019 году Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Компания "НПП "Макстон-Дзержинск" планирует открыть производство бензина Евро-5 в Нижегородской области в 2019 году. Об этом заместитель директора компании Евгений Богданов сообщил журналистам 15 сентября 2017 года.

НПП "Макстон-Дзержинск" и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для металлургической, атомной и электродной промышленности, а также дизельного топлива и бензинов, отвечающих стандартам Евро-5. Объем инвестиций по проекту составит более 5 млрд рублей. Компания планирует создать 300 рабочих мест.

По информации Богданова, в настоящее время проект находится на завершающей стадии, он направлен на экспертизу. До конца года планируется получить положительное заключение и начать строительство. Завершить строительство компания рассчитывает в начале 2019 года.

"Мы будем перерабатывать около 200 тысяч тонн сырья и производить около 90 тысяч тонн дизельного топлива и примерно такой же объем бензина", - подчеркнул замдиректора.