ООО "Еврохим" планирует построить в Нижегородской области складской комплекс для хранения опасных химических веществ Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Еврохим" планирует построить в Нижегородской области складской комплекс для хранения опасных химических веществ. Об этом генеральный директор компании Евгений Ракоч сообщил на бизнес-саммите 15 сентября 2017 года.

ООО "Еврохим" и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации этого проекта. Комплекс будет расположен в Восточной промзоне Дзердинска. Объем инвестиций составит 200 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

"Многие химические предприятия уже дали нам запросы на хранение своей продукции, а также переработку, перелив, смешивание. При чем это и западные, и российские компании", - сообщил Евгений Ракоч.

Он также рассказал, что строительство планируется начать в 2018 году, выйти на проектную мощность - в начале 2020 года.